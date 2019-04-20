الان تتابع عاجل .. قضايا فساد مالي تطارد رئيس الوزراء الجزائري الأسبق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 10:50 م, 20 أبريل 2019 م التعليقات: 0 استدعت محكمة جزائرية،اليوم،رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة

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