الان تتابع عاجل .. رويترز: اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف في السودان أحمد هارون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتقلت الاستخبارات العسكرية السودانية علي نافع، أحد أعضاء المؤتمر الوطني السوداني، وفقا لمصادر لـ”العربية”. وأودعت السلطات الأمنية السودانية علي نافع، سجن كوبر في الخرطوم، الذي تم نقل الرئيس المعزل عمر البشير إليه الأسبوع الماضي. كما أكدت وكالة رويترز، اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف في السودان أحمد هارون.

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