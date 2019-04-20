شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع المهنيين رسمياً: إعلان مجلس السيادة في موعده.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة)

أعلن تجمع المهنيين السودانيين المحرك للمظاهرات التي انتهت باعتصام أمام قيادة الجيش منذ 6 أبريل الماضي، أنه لا تغيير في موعد المؤتمر الصحفي لإعلان السلطة الانتقالية يوم غدٍ (الأحد) في تمام السابعة مساءاً بتوقيت السودان، في ميدان الاعتصام.

وكانت قد راجت أخيراً تأكيدات بإتاحة الفرصة لما يسمى الوساطة الأفريقية بعد وصول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، إلى الخرطوم السبت، وحوار التجمع وقوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، وفق ما أكده عضو التجمع أحمد الربيع لوكالة الأنباء الفرنسية، بأنه سيتم التفاهم معهم حول نقل السلطة إلى الحكم المدني.

لكن التجمع الذي أعاد التذكير بموعد الإعلان، شدد في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر، بأن رسائله الإعلامية مصدرها صفحاتهم الرسمية.