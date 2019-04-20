شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) ذكر تلفزيون النهار الجزائري، اليوم (السبت)، أن رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح عيّن عمار حيواني محافظاً لبنك الجزائر بالنيابة. ذكر تلفزيون النهار الجزائري، اليوم (السبت)، أن رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح عيّن عمار حيواني محافظاً لبنك الجزائر بالنيابة. وأضاف التلفزيون أن حيواني هو نائب سابق لمحافظ البنك المركزي، وأن بن صالح عيًن ايضاً محمد وارت مديراً عاماً جديداً للجمارك.



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