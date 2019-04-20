شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية تعتقل مئات المحتجين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)قالت الشرطة البريطانية اليوم (السبت)، إن أكثر من 700 من نشطاء مكافحة التغير المناخي اعتقلوا بعد أن أغلقوا طرقاً حول بعض أهم المعالم الشهيرة في العاصمة لندن، على مدى الأيام الستة الماضية.
وتسببت الاحتجاجات التي نظمها المنتمون لجماعة (إكستينكشن ريبيليون) المعنية بالمناخ لعدة أيام، في عرقلة حركة النقل في مناطق بوسط لندن، من بينها أوكسفورد سيركس وماربل آرش وجسر ووترلو.
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