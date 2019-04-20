الارشيف / اخبار العالم

مقتل وإصابة عناصر من القوات الدولية في مالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عناصر من القوات الدولية في مالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باماكو)

قتل عنصر في قوة الأمم المتحدة في مالي، وأصيب أربعة آخرين، اليوم (السبت)، بانفجار لغم لدى مرور قافلتهم في وسط البلاد، وفق ما اعلنته القوة الأممية في هذا البلد.

وأوضح مصدر أمني قريب من البعثة، أن ضحايا الاعتداء الذي وقع صباح اليوم قرب الحدود مع بوركينافاسو، هم من عناصر الوحدة المصرية في القوة الأممية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عناصر من القوات الدولية في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا