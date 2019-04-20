شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عناصر من القوات الدولية في مالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باماكو)

قتل عنصر في قوة الأمم المتحدة في مالي، وأصيب أربعة آخرين، اليوم (السبت)، بانفجار لغم لدى مرور قافلتهم في وسط البلاد، وفق ما اعلنته القوة الأممية في هذا البلد.

وأوضح مصدر أمني قريب من البعثة، أن ضحايا الاعتداء الذي وقع صباح اليوم قرب الحدود مع بوركينافاسو، هم من عناصر الوحدة المصرية في القوة الأممية.