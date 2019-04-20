اعتقال مراهقتين "خططتا لقتل تسعة أشخاص" في ولاية فلوريدا الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - وكالات

اعتقلت الشرطة الأمريكية فتاتين مراهقتين في ولاية فلوريدا إثر مزاعم تخطيطهما لقتل تسعة أشخاص، بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية.

وقد اعتقلت الفتاتان ، وكلاهما بعمر 14 عاما ومن مدرسة أفون بارك، الأربعاء بعد أن عثر مدرسهما على ملف يحتوي تفاصيل خططهما المزعومة للقتل.

وتشير التقارير ألى أن الفتاتين قد كتبتا ملاحظات في تسعة أوراق عن خططهما للحصول على أسلحة وعن كيفية التخلص من الجثث.

وقد وضعت المراهقتان قيد الاعتقال لحين مثولهما في جلسة استماع أمام المحكمة.

وتواجه كل واحدة منهما تسع تهم بالتآمر لارتكاب جرائم قتل وثلاث تهم بالتآمر للقيام بعمليات اختطاف.

وأفيد أن المدرس لاحظ أن الفتاتين تتصرفان بـ "عصابية" واضحة عندما كان يبحث عن الملف وسمع واحدة منهما تقول "سأقول لهم إن الأمر مجرد مزحة إذا استدعوني أو عثروا عليه (الملف)".

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وقد عثر المدرس لاحقا على الملف، الذي كتبت عليه كلمات: "معلومات خاصة" و"لا تفتحه" و "مشروع 9/11 ".

ووضعت في داخل الملف ملاحظات مكتوبة وقائمة بأسماء أشخاص، فضلا عن خطط تفصيلية لكيفية تنفيذ قتلهم، بحسب شبكة أن بي سي.

وتتحدث الأوراق أيضاً عن كيفية الحصول على أسلحة نارية وكيفية تدمير وإخفاء الأدلة بحرق ودفن جثث الضحايا.

وتصف واحدة من الملاحظات حتى الملابس التي سترتديها الفتاتان لتنفيذ مهمتهما.

وتفيد تقارير أن الملاحظات الأخرى تقول " لا طلاء أظافر" " لا إظهار للشعر منذ اللحظة التي نرتدي فيها ملابسنا".

ونقلت قناة فوكس 47 عن المتحدث باسم دائرة شريف مقاطعة هايلاند، سكوت درسيل، قوله "لن يغير شيئا، إذا كانتا تعتقدان أن الأمر مزحة"

وأضاف "لا مزاح في مثل هذه القضايا، لا يمكنك أن تصنع مزحة بشأن قتل أناس آخرين".