شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان ينشرون صورا مزيفة لتشويه حزب مستقبل وطن وتضليل الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الكتائب الإخوانية كالعادة مجموعة من الصور المزيفة لتشويه حزب مستقبل وطن وتضليل الرأى العام خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وفى محاولة منها لإفساد الإقبال الكبير على الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، نشرت الكتائب الإخوانية مجموعة من الصور المزيفة تظهر مجموعات تابعة لحزب مستقبل وطن وهو يدفع بعدد من السيارات تحتوى على مواد غذائية بأسعار مدعمة ، وروجوا أنها خلال الاستفتاء الحالى على التعديلات الدستورية ، والهدف طبعا واضح وهو تشويه حزب مستقبل وطن وتضليل الرأى العام



صورة قديمة لمستقبل وطن فى يناير الماضى

Advertisements

وبالنظر إلى حقيقة الصورة، يرجع تاريخها إلى يوم 22 يناير 2019، حيث نشر"الخليج 365" خبرا تحت عنوان مستقبل وطن يدفع بـ6 آلاف كرتونة مواد غذائية لأهالى مطروح بأسعار مخفضة، وفيما يلى رابط الخبر وفرق التوقيت الزمنى بين فبركة تاريخ الصورة:

صور.. مستقبل وطن يدفع بـ6 آلاف كرتونة مواد غذائية لأهالى مطروح بأسعار مخفضة

ويشير الخبر إلى أن الصورة المنشورة يعود تاريخها إلى 22 يناير 2019 أى قبل قرابة الثلاثة أشهر فى حين استغلها بعض رواد فيس بوك لتضليل الرأى العام بزعم أنها صورة حديثة بتاريخ اليوم.