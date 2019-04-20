شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيدة تشارك فى الاستفتاء على تعديل الدستور عبر كرسى متحرك بالجمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت السيدات على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى أول أيام التصويت، حيث شهدت لجان منطقتى الجمالية وباب الشعرية حضور مكثف للنساء منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شاركت سيدة على كرسى متحرك فى لجنة بالجمالية.

وشهدت مدرسة خليل أغا بمنطقة باب الشعرية مساعدة رجال القوات المسلحة للسيدات كبار السن من أجل الإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء، كما حرصت بعض السيدات على اصطحاب الأطفال أثناء التصويت.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.