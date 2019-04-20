الدستور المصري.. تاريخ من التعديلات والاستفتاءات

شبكة رؤية
كتبت - علياء عصام الدين
يصوت المصريون اليوم ولمدة ثلاثة أيام على تعديلات دستورية تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
وتهدف التعديلات لمنح مزيد من الوقت للرئيس الحالي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والمشروعات التي بدأها بالفعل، في حين يرى أخرون أن هذه الخطوة تقضي على آخر مكاسب ثورة 25 يناير.
العقد الاجتماعي
الدستور هو ذلك العقد الاجتماعي الذي تتوافق عليه الأغلبية كمرجعية في التشريع لتنظيم حياة الأفراد والجماعات وتحديد العلاقة بين السلطات وحدودها ومهامها، والحقوق...
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