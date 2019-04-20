مريض يستغيث بمحافظ الشرقية لنقله للإدلاء بصوته.. وغراب يستجيب

كتب- محمد الطحاوي

أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية، أن المحافظة استقبلت شكوى من أحد المواطنين يطالب من خلالها توفير وسيلة لنقله للإدلاء بصوته حيث إنه عاجز وعلى كرسي متحرك وغير قادر على الذهاب للإدلاء بصوته.

وعلى الفور تواصل مدير بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية مع رئاسة مركز الحسينية لتوفير سيارة لنقل الشاكي للمقر الانتخابي للإدلاء بصوته في التعديلات الدستورية .

وأفادت رئاسة مركز الحسينية أنه تم علي الفور التنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية وإرسال سيارة للمواطن صاحب الشكوى وقد قام بالإدلاء بصوته في التعديلات...