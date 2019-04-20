رئيس حزب النور عن "تعديلات الدستور": فرصة للرئيس لإكمال باقي مشروعاته

كتب: محمود البدوي

دعا يونس مخيون، رئيس حزب النور، المصريين، للنزول بقوة والمشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحًا أنها تُرسي مبدأ استقرار الدولة.

وأضاف "مخيون"، خلال مداخلة هاتفية على "التليفزيون المصري"، ردًا على مد فترة الرئاسة الحالية عامين، وحق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح لولاية جديدة مدتها 6 سنوات، أن هذه التعديلات تمثل فرصة ليُكمل ما بدأه من مشروعات.

ووواصل: "إن شاء الله مصر هتكون في مستقبل أفضل".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح...