وفد "صندوق الخير" يزور المفتي سوسان ويتسلم مبلغ المساعدة من مساجد صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان وفدا من من "​صندوق الخير​"، زار ​دار الفتوى​ برئاسة حسن أبو زيد والمدير التنفيذي للصندوق حسن فريجة ومندوب الصندوق في ​مدينة صيدا​ الشيخ طارق عليوة، مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ حيث قدموا الشكر على دعمه ومساندته لأهلنا في مدينة القدس ودور علماء ومشايخ وأهالي مدينة صيدا لوقوفهم مع قضية القدس.

بعدها تسلم الوفد من المفتي سوسان المبلغ الذي جمع من مساجد صيدا عقب صلاة يوم الجمعة الواقع فيه 5/4/2019، وذلك ضمن حملة الأقصى أمانة.