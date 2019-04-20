قاووق: حل الازمة الاقتصادية هو بوقف مزاريب الهدر ومقاومة الفساد من اعلى الهرم

اكد عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" ​الشيخ نبيل قاووق​ ان "حزب الله لن يقبل ولن يسمح بان يكون حل الازمة الاقتصادية والمالية في ​لبنان​ على حساب الفقراء ومن يفكر بحلول للازمة من جيوب الفقراء انما يفتعل أزمة جديدة"، مشيرا إلى ان هذا ليس حلا ونحن علينا ان نساعد في حل الازمات وليس افتعالها.

وخلال احتفال نظمه "حزب الله" في بلدة ​الغازية​ بمناسبة ذكرى ولادة ​الامام المهدي​ والسنوية ال34 لآنطلاقة جمعية كشافة الإمام المهدي، أوضح أن "حل الازمة الاقتصاد التي يمر بها لبنان هو بوقف مزاريب الهدر ومقاومة ​الفساد​ من اعلى الهرم الى اسفله".

وشدد قاووق على أن "الازمة التي تعصف بلبنان هي الاشد سوءا منذ استقلاله"، مشيراً إلى أن " لم يمر على لبنان ما نشهده اليوم من خدمة للدين العام وما نواجهه من مخاطر تهدد موازنة الدولة والخطر يطال الجميع وكل القوى السياسية معنية و مطالبة بموقف وطني مسؤول لانقاذ البلد من الاسوأ"