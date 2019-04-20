البطريرك يازجي يصل إلى حلب ويترأس غدا قداس أحد الشعانين

وصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​، إلى أبرشية حلب، حيث كان في استقباله الأرشمندريت موسى الخصي، مع عدد من الآباء الكهنة وأعضاء من مجلس الأبرشية في حلب.

وسيترأس يازجي صباح غد، قداس ​أحد الشعانين​ في أبرشية حلب وصلاة لعودة المطرانين المخطوفين ​بولس يازجي​ ويوحنا إبراهيم.