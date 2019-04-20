البطريرك يازجي يصل إلى حلب ويترأس غدا قداس أحد الشعانين

وصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، إلى أبرشية حلب، حيث كان في استقباله الأرشمندريت موسى الخصي، مع عدد من الآباء الكهنة وأعضاء من مجلس الأبرشية في حلب.
وسيترأس يازجي صباح غد، قداس أحد الشعانين في أبرشية حلب وصلاة لعودة المطرانين المخطوفين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم.
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