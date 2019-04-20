إدارة تلفزيون لبنان: الجراح لا يختلف عن الرياشي بالتعاطي مع المناسبات الدينية

أكدت إدارة "تلفزيون لبنان"، في بيان، أن التلفزيون ألغى معظم برامجه المعتادة لمناسبة الأعياد، واستعاض عنها ببرامج تتعلق بالمناسبة، ابتداء من خميس الغسل، مرورا بسبت النور، وانتهاء بعيد الفصح المجيد غدا والاثنين".
وأوضحت أن "ما تناقله أحد المواقع نتفق معه بالإشادة بالوزير السابق ملحم الرياشي لجهة توجيهاته في كل المناسبات، لكننا نختلف معه بالغمز من قناة وزير الإعلام الحالي جمال الجراح، الذي لا يختلف عن الرياشي من حيث التوجه بالتعاطي مع المناسبات اللبنانية الدينية كلها، إلى أي طائفة انتمت".
وشددت على "أن التلفزيون لكل لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ويتعامل مع اللبنانيين بالسواسية"، مهنئة "باسمها وباسم الجراح، اللبنانيين بأعياد الفصح"، مشيرة إلى أن التلفزيون "نقل عشرات القداديس من كل المناطق".
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