إدارة تلفزيون لبنان: الجراح لا يختلف عن الرياشي بالتعاطي مع المناسبات الدينية

أكدت إدارة "​تلفزيون لبنان​"، في بيان، أن التلفزيون ألغى معظم برامجه المعتادة لمناسبة الأعياد، واستعاض عنها ببرامج تتعلق بالمناسبة، ابتداء من ​خميس الغسل​، مرورا ب​سبت النور​، وانتهاء ب​عيد الفصح​ المجيد غدا والاثنين".

وأوضحت أن "ما تناقله أحد المواقع نتفق معه بالإشادة بالوزير السابق ​ملحم الرياشي​ لجهة توجيهاته في كل المناسبات، لكننا نختلف معه بالغمز من قناة وزير الإعلام الحالي ​جمال الجراح​، الذي لا يختلف عن الرياشي من حيث التوجه بالتعاطي مع المناسبات اللبنانية الدينية كلها، إلى أي طائفة انتمت".

وشددت على "أن التلفزيون لكل لبنان من أقصى ​الشمال​ إلى أقصى ​الجنوب​، ويتعامل مع اللبنانيين بالسواسية"، مهنئة "باسمها وباسم الجراح، اللبنانيين بأعياد الفصح"، مشيرة إلى أن التلفزيون "نقل عشرات القداديس من كل المناطق".