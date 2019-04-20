البزري: لمستشفى صيدا الحكومي دور هام ولا يجوز السماح بتراجع خدماته

التقى الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ في مكتبه وفد من لجنة العاملين في ​مستشفى صيدا الحكومي​ حيث وضع الوفد البزري في أجواء معاناة الموظفين نتيجة لعدم تقاضيهم رواتبهم الشهرية، والواقع الصعب الذي يعيشه المستشفى لناحية تراجع المداخيل وغياب الدعم وتقلّص الخدمات.

بدوره وعد البزري الوفد بمتابعة موضوع مستشفى صيدا الحكومي مع المعنيين في ​وزارة الصحة العامة​ خصوصاً في ظل التدابير الجديدة التي سترافق عمل وزير الصحة الحاليK مؤكداً ان لمستشفى صيدا الحكومي دور إستشفائي صحي هام، وهو يخدم شريحة واسعة من المواطنين ومنطقة عزيزة من صيدا، ولا يجوز السماح بتراجعه أو مجرد التفكير بتوقف العمل فيه وإقفاله.

وختم البزري مشدداً على أن الحوار الجدي الدائر مع وزارة الصحة العامة وضع في سلم أولوياته موضوع مستشفى صيدا الحكومي وكيفية تفعيله وتوسيع خدماته وتطويرها، وتحديث تجهيزاته وإعطاء موظفيه كامل حقوقهم.