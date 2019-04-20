أرسلان: الحقيقة جارحة عندما تصبح الكلاب أغلى من الرفاق والأصدقاء

أكد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "الحقيقة جارحة في زمن المحل، والحقيقة جارحة عندما يصبح أكل الحرام سائداً وأمراً طبيعياً في المجتمعات، والحقيقة جارحة عندما تُحكم الجماعات من جلاديها، والحقيقة جارحة في زمن طارت فيه النخوة من رؤوس الرجال وقلّ الحياء في وجوه النساء".

ولفت إلى أن "الحقيقة جارحة عندما تصبح ​الكلاب​ أغلى من الرفاق والأصدقاء، والحقيقة جارحة عندما يتم التطاول على الأوقاف الخاصة والعامة وسرقتها، فلم يكتفوا وباتوا يبشّرون بوصاية حتى الكلاب على العشيرة، ولن أستفيض أكثر لعلّ نُتّهم بالتسبّب بانقسام الطائفة".

ورأى أرسلان أنه "من المؤكّد أنّه لا يوجد عاقل يكتب هذه الكتابات رغم قناعتي بأنك مقتنع بما تقول وهذه هي المصيبة الكبرى لأنني أعرفك جيداً وأعرف أنك أذكى بكثير من أن ترتكب هفوات كهذه، لكن الموضوع الوحيد الذي لم أستطع أن أدّعي معرفته هو ما هذا السر الدفين لديك بالتعمّد الدائم بالتطاول على مجتمعك الذي ما بخل يوما عليك بشيء"، مشيراً إلى أنه "اتّق الله بنجلك ودارك وارجع إلى الأصول والتقاليد التوحيدية الشريفة علّنا نستطيع جميعاً أن نُنقذ ما أمكن انقاذه قبل فوات الأوان".