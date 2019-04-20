اسحق: نتمنى أن يفيض نور القيامة على وطننا الحبيب

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جوزيف اسحق​"، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "​المسيح​ قام ووهبنا ​الحياة​، نتمنى أن يفيض نور القيامة على وطننا الحبيب ​لبنان​ ويعود إلى سابق عهده معافى لنخرج من المرحلة الصعبة التي نعيشها. فصح مبارك أعاده الله على جميع اللبنانيين و​العالم​ بالخير".

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