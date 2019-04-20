انفجار لغم في مالي يؤدي الى مقتل عنصر مصري في قوة الأمم المتحدة

قتل عنصر في قوة ​الامم المتحدة​ في مالي وأصيب أربعة، ب​انفجار​ لغم لدى مرور قافلتهم في وسط البلاد، وفق ما اعلنت القوة الاممية في بيان.

وأوضح مصدر أمني قريب من البعثة أن ضحايا الاعتداء الذي وقع صباح السبت في محور دوينتزا-بوني قرب الحدود مع بوركينافاسو، هم من عناصر الوحدة المصرية في القوة الاممية.

ووقع الاعتداء فيما يواصل الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا مشاوراته لتعيين رئيس وزراء جديد بعدما استقال رئيس الوزراء سوميلو بوبي مايغا الخميس، بعد اقل من شهر من مقتل نحو 160 مدنيا في وسط البلاد وسلسلة تظاهرات ضد السلطات.