أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في ختام محادثات أجراها في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد، أن "المسألة المحورية التي تعطي زخما إيجابيا.. هي موضوع استخدام ميناء طرطوس"، مشيراً إلى أن "الجانبين حققا تقدما ملحوظا في هذه المسألة"، معربا عن أمله في توقيع عقد بين البلدين خلال الأسبوع القادم، ستستأجر روسيا بموجبه ميناء طرطوس لمدة 49 عاما من أجل استخدامه من قبل قطاع الأعمال الروسي.
وأوضح أن القرار بشأن إيجار الميناء لروسيا تم اتخاذه أثناء جلسة للجنة الحكومية المشتركة بين الدولتين، مشيرا إلى أن هذا القرار سينعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري.
وبحث الأسد مع بوريسوف الذي وصل إلى دمشق في زيارة عمل، مساهمة موسكو في إعادة إعمار سوريا، والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي بعد لقاء الأسد: روسيا قد تستأجر ميناء طرطوس لمدة 49 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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