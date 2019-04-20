المتحدث باسم الجيش الليبي: القضاء على الإرهاب أصبح مسألة وقت

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​أحمد المسماري​ أن "معارك عنيفة للغاية تدور في محاور بالعاصمة ​طرابلس​"، مشيرأً إلى أن "​القوات​ الليبية أصبحت من ضمن المنظمة الدولية في محاربة ​الإرهاب​، وأنه يتم سحق الإرهابيين في آخر وكر من أوكارهم في ​ليبيا​".

وخلال مؤتمر صحفي في ​بنغازي​، أوضح أن "الجيش الليبي انتصر على الإرهاب وهذه آخر معركة ضده في وكره بطرابلس".

وأعلن المسماري أن "مليشيات طرابلس شنت 5 غارات على أهداف مدنية في غريان"، مؤكداً أنه"في 2015 أعطى ​البرلمان الليبي​ الشرعية للقوات المسلحة، وأن عملية الكرامة تم إطلاقها استجابة لنداء الشارع بعودة الجيش والشرطة".