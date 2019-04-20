المتحدث باسم الجيش الليبي: القضاء على الإرهاب أصبح مسألة وقت

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن "معارك عنيفة للغاية تدور في محاور بالعاصمة طرابلس"، مشيرأً إلى أن "القوات الليبية أصبحت من ضمن المنظمة الدولية في محاربة الإرهاب، وأنه يتم سحق الإرهابيين في آخر وكر من أوكارهم في ليبيا".
وخلال مؤتمر صحفي في بنغازي، أوضح أن "الجيش الليبي انتصر على الإرهاب وهذه آخر معركة ضده في وكره بطرابلس".
وأعلن المسماري أن "مليشيات طرابلس شنت 5 غارات على أهداف مدنية في غريان"، مؤكداً أنه"في 2015 أعطى البرلمان الليبي الشرعية للقوات المسلحة، وأن عملية الكرامة تم إطلاقها استجابة لنداء الشارع بعودة الجيش والشرطة".
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