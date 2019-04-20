مبادرة لإنشاء منصة وسائل إعلام دولية في القرم الروسية

تقدم رئيس الغرفة العامة الروسية لتطوير وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية ألكسندر مالكيفيتش بمبادرة لإنشاء منصة مناقشة دولية في شبه جزيرة ​القرم​ "نادي القرم الإعلامي".

وأكّد مالكيفيتش، على هامش منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، أنه "سيتم دعوة كل من الصحفيين المحليين والأجانب والمدونين والناشطين الاجتماعيين إلى منصة القرم"، مشيرًا إلى أن "في هذه المناسبة، يجري مناقشة مسألة عقد منتدى إعلاميًا كبيرًا في جمهورية القرم هذا العام، مخصصًا للاحتفال بالذكرى الخامسة لإعادة التوحيد مع ​روسيا​".

ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، حدثًا دوليًا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، حيث يعقد هذا العام خلال الفترة ما بين 18-20 نيسان، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية، وينظم هذا اللقاء الاقتصادي ​حكومة​ القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم من الإدارة الرئاسية الروسية.