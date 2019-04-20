رويترز: اعتقال عدد من قيادات الحزب الحاكم السابق في السودان

أفادت وكالة "رويترز" عن اعتقال عدد من قيادات حزب "المؤتمر الوطني" الذي كان يحكم السوداني قبل عزل الرئيس السابق عمر البشير.
ولفتت الوكالة إلى اعتقال رئيس حزب "المؤتمر الوطني" المكلف في السودان أحمد هارون والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد، بالإضافة إلى اعتقال المستشار السابق للبشير عوض الجاز.
كما اعتقلت الاستخبارات العسكري القيادي البارز في حزب المؤتمر نافع علي نافع وحولته إلى سجن كوبر.
وتم إلقاء القبض على رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية.
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