محافظ المنوفية معلقًا على الاستفتاء: يوم حافل في تاريخ الديموقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:
أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية أن عملية الاستفتاء جرت اليوم السبت في المواعيد المقررة لها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وشهدت اللجان إقبالاً ملحوظا.
وأضاف "عباس" أن المحافظة شهدت يوما حافلا في تاريخ الديموقراطية، وأن الاقتراع جرى في هدوء وانضباط، مشيراً إلى أن الحالة الأمنية كانت مطمئنة إلى حد كبير، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين.
وأضاف الحافظ، أن حرص أبناء المنوفية على النزول والمشاركة في الاستفتاء وسط حالة من الفرحة خير دليل علي أن المحافظة رائدة وسباقة في الوعي السياسي.
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