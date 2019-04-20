الجزائر: بدء تحقيقات مع رموز نظام بوتفليقة في قضايا فساد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: استدعت محكمة جزائرية، السبت، أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق في حكومة عبد العزيز بوتفليقة للتحقيق معه في قضايا فساد وإهدار للمال العام. وأضافت القناة الجزائرية الرسمية أن محكمة "سيدي محمد" استعدت رئيس الوزراء السابق ومعه وزير المالي الحالي محمد لوكال للتحقيقات. وأبرزت أن التحقيق في قضايا تبديد للمال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة. وتتواصل المظاهرات في الجزائر للمطالبة بمحاسبة بموز النظام السابق في البلاد، بجانب المطالبة برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي المحسوبين على نظام بوتفليقة.

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