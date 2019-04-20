أول أيام الاستفتاء.. كيف تابعت هيئات قضائية عملية التصويت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

انتهت المدة المحددة لأول أيام التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأُغلقت صناديق الاقتراع في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، فيما تابعت غرف عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، ونادي القضاة، وغيرها من الهيئات القضائية سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

ويرصد "الخليج 365" خلال النشرة التالية أبرز ما صدر عن تلك الهيئات.

سحب تراخيص المنظمات المخالفة للقانون

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة ليس لديها شيئا تخفيه، ونرحب بمتابعة كل المنظمات المقبولة لعملية الاستفتاء، مؤكدًا على سحب التراخيص من أي منظمة تخالف القانون.

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"الوطنية للانتخابات": نجحنا في تحدي "ضيق الوقت

تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات، من مواجهة تحدي ضيق الوقت للإعداد للاستفتاء، لكنها نجحت فيه ودائما مستعدة لتنفيذ أي استحقاق انتخابي.

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انتظام فتح اللجان عدا 3 تأخرت لمدة 30 دقيقة فقط

تتابع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، مع رؤساء المحاكم الابتدائية العملية الانتخابية، حيث تم رصد انتظام فتح اللجان عدا 3 تأخرت فيهم لمدة 30 دقيقة فقط.

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"ساعة راحة" تبدأ من الثالثة حتى الرابعة مساءً

أوقفت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية التصويت بدءًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الرابعة، للحصول على "ساعة" الراحة المقررة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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دور هام لمنظمات المجتمع المدني لتسيير الاستفتاء

أشار المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى اهتمام الهيئة بالمتابعة الدولية لمنظمات المجتمع المدني ودورها في تسيير عملية الاستفتاء.

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نادي القضاة: لم نتلق أي شكاوى من رؤساء اللجان

صرّح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي القضاة، أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر يتابع سير العملية الانتخابية للاطمئنان على القضاة المشرفين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ولم تتلق غرفة النادي أي شكاوى من رؤساء اللجان.

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غرفة عملية لنادي مجلس الدولة لمتابعة العملية الانتخابية

تابعت غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة المشكلة، أعضاء النادي المشاركين في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، برئاسة المستشار سمير يوسف البهي، رئيس مجلس إدارة النادي، عملها مع بدء اليوم الأول للانتخابات.

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متابعات دورية لـ"عمليات مجلس الدولة"

صرح المستشار فؤاد عبد الرحيم أمين عام مجلس الدولة، ورئيس غرفة العمليات، أن قضاة المجلس المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية بمحافظات الجمهورية، تم تسكينهم جميعًا منذ الصباح الباكر، في اللجان الخاصة بهم، نافيًا وجود أية إشكاليات تعيق تأخر عمليات التصويت بالانتخابات، أو اعتراضات على عمليات التوزيع بلجان الجمهورية.

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