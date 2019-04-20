الجالية المصرية بجنوب أفريقيا تواصل مشاركتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استمر توافد أبناء الجالية المصرية على مقر الجالية المصرية في جنوب أفريقيا للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ونشرت صفحة وزارة الخارجية على "فيسبوك" بعض الصور لمشاركة أبناء الجالية المصرية في جنوب أفريقيا في عملية التصويت على الاستفتاء. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأربعاء فتح باب التصويت للمصريين في الخارج على مدار ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد). وتجرى عملية التصويت في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، بحسب بيانات وزارة الهجرة.

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