المتحدث العسكري يستعرض جهود القوات المسلحة لتأمين الاستفتاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استعرض العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، جهود القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت اليوم السبت، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

وقال "الرفاعي" في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مساء السبت، إنه طبقًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تم انتشار عناصر من القوات المسلحة لتنفيذ خطة تأمين الاستفتاء على الدستور من خلال عدة محاور ودوائر تأمينية، تشمل عناصر من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والهيئات والإدارات، تتواجد بالمقار الانتخابية اعتبارا من الخميس 18 أبريل بإجمالي عدد 10 آلاف 878 مقرًا انتخابيًا بكافة محافظات الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.

بجانب قوات من التداخل السريع والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات تعمل كاحتياطيات للتدخل الفوري والسريع لمواجهة أي مواقف طارئة

مع قيام دوريات أمنية من الشرطة العسكرية وعناصر وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمني للتأكد من حفظ الأمن حول جميع اللجان والمقار، حسبما أضاف المتحدث العسكري.

وأشار "الرفاعي" إلى مراقبة عملية تأمين الاستفتاء واتخاذ كافة الترتيبات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي والأرضي لنقل صورة حية إلى مراكز العمليات والإبلاغ الفوري عن أي عمليات تعرقل سير الاستفتاء.