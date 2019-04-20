السفارة السعودية بالقاهرة تستضيف احتفالية خاصة للأطفال الأيتام

استضافت سفارة المملكة العربية السعودية احتفالية خاصة للأطفال الأيتام، اليوم السبت، فى القصر التابع للسفارة بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة، بحضور 100 طفل من أطفال دور رعاية الأيتام، بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة.

تم تنظيم الحفل تحت رعاية ناهد بنت فهد بن عبدالله آل هزاع، حرم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية الأستاذ

أسامة بن أحمد نقلي.

شملت الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار "مهرجان الحب لليتيم"، مجموعة من الفقرات الترفيهية مثل الدي جي، وألعاب وأنشطة ترفيهية مختلفة، والتلوين على الوجوه، وألعاب نطاطة، وعرض التنورة. وامتد الاحتفال منذ الصباح وحتى الساعة الخامسة مساء، حرصت خلاله حرم السفير على التواجد وسط الأطفال ومشاركتهم فرحتهم

ورسم الابتسامة على وجوههم.

شارك في الاحتفالية 5 جمعيات للأيتام تضم "الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة - دار الفسطاط"، و"جمعية المشتاقون للجنة"، و"جمعية السنبلة الخضراء"، و"جمعية أصدقاء هليوبولس" و"جمعية نبع الخير".

وحرص السفير أسامه نقلي على المشاركة في جزء من الحفل والمشاركة في بعض فقراته. وأكد خلال تواجده على أهمية رعاية الأيتام والاهتمام بهم وذلك انطلاقاً من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي أوصت بذلك، منوهاً بالمبادرات الكبيرة التي تشهدها المملكة عللى مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأيتام