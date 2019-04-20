تونس تخسر أكثر من ربع صادراتها لإنجلترا في حالة تطبيق البريكست

كشف تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تونس ستخسر أكثر من ربع صادراتها الموجهة إلى انجلترا، بنسبة حوالي 26%، أي ما يعادل 49 مليون دولار أمريكي (147 مليون دينار تونسي)، في حالة خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي أو تطبيق البريكست دون اتفاق.

وذكرت وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء (وات) اليوم السبت أنه في حالة تطبيق البريكسيت دون اتفاق، فإن ذلك سيؤثر على شروط وصول السلع التونسية إلى السوق البريطانية، كما هو الحال في

الدول التي هي في طور النمو، مثل الباكستان وغانا والكاميرون، والتي ستتأثر سلعها أيضا.وأوضح التقرير الأممي أن البريكست سيؤدي إلى تطور أسعار الصادرات التونسية نحو السوق البريطانية بنسبة 2,1 % مقابل تقلص هامش الربح بالنسبة لتونس بنسبة 3% في إطار اتفاقية التجارة، التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول البحر المتوسط.وأضاف أن الصين تتصدر قائمة الدول التي يمكن أن تستفيد صادراتهافي حال تطبيق البريكسيت) بزيادة أكثر من 10 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (5.3 مليار دولار) ثم اليابان (4.9 مليار دولار)، في حين يمثل الاتحاد الأوروبي الطرف الأكثر تضررا إذا ما طبق (البريكسيت) دون اتفاق (خسارة بقيمة 35.5 مليون دولار).وعلى المستوى الإفريقي، فإنه من المتوقع أن تستفيد خمس دول من القارة، في حال تطبيق البريكسيت دون اتفاق، ومن أبرز هذه الدول أفريقيا الجنوبية، التي من المنتظر أن تزيد قيمة صادراتها بــ 3 مليار دولار، وجزر الموريس (220 مليون دولار) وبوتسوانا (120 مليار دولار) والسيشال (106 مليار دولار) ثم ناميبيا (85 مليار دولار).