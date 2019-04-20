اليمن: الميليشيات الانقلابية تنعي وزير داخليتها

أعلنت الميليشيات الحوثية الإنقلابية بشكل مبطّن، وفاة وزير داخلية حكومتهم عبدالحكيم أحمد صالح الماوري، في احدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

وبررت الميليشيات الانقلابية وفقاً لوكالة الأنباء التي يسيطرون عليها، وفاته "بمرض عضال عن عمر ناهز الـ 59 عاماً".

ولم تنشر الميليشيات الخبر جهارة على وكالة الأنباء الخاصة بها، بل اكتفت بنشر أخبار مرتبطة تفيد بإرسال ما يُسمى برئيس الوزراء وما يُسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى، رسالتي تعزية إلى عائلة الماوري.

ويعتبر الماوري أحد أبرز قادة الميليشيات الانقلابية، إذ تسلّم أخيراً منصب وزير الداخلية في الحكومة الانقلابية، بعد أن تمت ترقيته إلى رتبة لواء في ديسمبر 2017.