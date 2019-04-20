مباحثات بين قادة التظاهرات والمجلس العسكري السوداني

يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية في السودان في الخرطوم اليوم السبت مع المجلس العسكري الانتقالي، وفقاً لما صرّح به أحد قادة التحالف، في وقت تشير معلومات صحافية إلى تأجيل موعد إعلان تشكيل المجلس المدني.

وقال القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" صديق يوسف لوكالة "فرانس برس"، إن "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم".

وأشارت معلومات صحفية إلى أن "تجمع المهنيين السودانيين" قرر إلغاء مؤتمر كان من المقرر عقده غداً، يفترض أن يُعلن فيه تشكيلة المجلس المدني الانتقالي. ولم يتسن لموقع "الاتحاد" التأكد من صحة هذه المعلومات.

وفي السياق عينه، أفاد المجلس الانتقالي بأنه تسلم رؤية "جبهة الاتحاديين الديمقراطيين" حول المرحلة الانتقالية في السودان.

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وأكدت "جبهة الاتحاديين الديمقراطيين" أن المجلس العسكري الانتقالي مصمم على إزالة رموز النظام السوداني السابق، مشيرة إلى تأييدها استمرار المجلس العسكري بمعاونة حكومة مدنية.

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ويطالب "تجمع المهنيين السودانيين" التنظيم الأبرز المنظم للاحتجاجات، بانتقال سريع للسلطة. وأكدوا أمس الجمعة، أنهم سيعلنون غداً الأحد، عن أسماء مجلس حاكم مؤقت يرغبون في أن يتولى المسؤولية بدلاً من المجلس العسكري.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أكد في وقت سابق من اليوم السبت، أنه يعمل حالياً على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة. وقال البرهان، لصحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر، اليوم السبت، إنهم "جاءوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة".