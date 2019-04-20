البرهان: نعمل على استكمال مطالب الشعب السوداني

أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه يعمل حالياً على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة.

وقال البرهان، لصحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر، اليوم السبت، إنهم "جاءوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة".

ويعلن تجمع المدنيين السودانيين غداً الأحد، الأسماء المختارة لقيادة مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية بالسودان خلال المرحلة الانتقالية.

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وقال التجمع، في بيان، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً بأرض الاعتصام غداً، يعلن فيه تصوره للمرحلة الانتقالية.

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