كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" بالخارج: استمرار توافد المصريين فى جنيف للتصويت على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، استمرار توافد أبناء الجالية المصرية من المقيمين فى جنيف، والجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا، لليوم الثانى على مقر البعثة المصرية الدائمة فى جنيف للتصويت على التعديلات الدستورية.

وأشار "حسين"، خلال جولته في مقر البعثة المصرية الدائمة وللمرة الأولى بعد افتتاح المقر الجديد فى العام الماضى تلبية لأبناء الجالية المصرية فى الجزء الفرنسى من سويسرا، إلى أن المصوتين عكسوا اهتمامهم البالغ بقضايا الوطن وحرصهم على تعزيز المسيرة الديمقراطية به وإرساء الاستقرار.

الجدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن، اختتم جولاتها الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، خلال وفد مكون من النائب محمود حسين والنائب محمد السلاب عضوى الأمانة العامة، وشملت ثمانى دول عربية وأوروبية، منها السعودية والكويت والإمارات وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا، من أجل دعوة وحشد المصريين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.