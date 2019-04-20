كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق التصويت في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أبواب اللجنة الانتخابية في ختام اليوم الثاني للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج؛ وذلك بعد مد التصويت نحو 30 دقيقة، حتى الانتهاء من آخر ناخب داخل الحرم الانتخابي بالسفارة.

وقام السفير القونى بإغلاق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، ووضعها بمكان مؤمن داخل المقر الانتخابي بالسفارة.

كما أشرف سفير مصر لدى الكويت على إغلاق أبواب اللجنة من الخارج بالأقفال الحديدية، وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة عليها، حتى موعد فتح اللجنة مرة أخرى في التاسعة من صباح يوم غد /الأحد/، في اليوم الأخير للاستفتاء بالنسبة للمصريين في الخارج.