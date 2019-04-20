كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول تعزيزات عسكرية إلى قوات حفتر لحسم معركة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الليبي اليوم السبت، إن القوات المسلحة تتقدم فيما تنسحب من وصفتهم بـ"ميليشيات الوفاق" في جميع المحاور.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، بسط سيطرة وحدات الجيش الليبي على عدة مواقع جديدة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وفقاً لما ذكره موقع "المرصد" الليبي اليوم السبت.

وكشف الإعلام الحربي عن وصول تعزيزات عسكرية لمختلف المحاور من ألوية عسكرية وكتائب للجيش لحسم المعركة في أقرب وقت.

يشار إلى مناطق جنوب طرابلس والمتمثلة في منطقتي عين زارة ووادي الربيع ومنطقة مطار طرابلس الدولي ومنطقة خلقة الفرجان، تشهد اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش الليبي وقوات حكومة "الوفاق" منذ صباح اليوم السبت، كما قام طيران الكلية الجوية مصراتة بقصف عدد من المواقع في وادي الربيع ومدينة غريان ومزدة بحسب مصدر عسكري.