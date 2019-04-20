كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تنقل عناصر من جبهة النصرة السورية إلى ليبيا للقتال (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن تركيا نقلت مقاتلين من جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة من سوريا للقتال مع الميليشيات في طرابلس ضد الجيش الوطني.

وأوضح المسماري، بحسب اما نقلته "مداد نيوز" في إفادة يومية عن سير العملية العسكرية التي أطلقها الجيش قبل أسبوعين لتحرير العاصمة من الميليشيات إن "تركيا نقلت عناصر من جبهة النصرة في سوريا إلى جبهات طرابلس لمواجهة الجيش الوطني".

وقال المتحدث، إن الجيش الليبي بات "يحارب دولا تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية."

وأضاف المسماري أن الجيش يواصل رصد "تحركات التنظيمات الإرهابية في ليبيا"، متعهدا بالقضاء على أحلام تنظيم القاعدة ومموليه في ليبيا.

