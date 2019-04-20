كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسد يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي حل أزمة البنزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، والرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، أزمة البنزين في الجمهورية وقدموا مقترحات محددة لحلها.

وقال بوريسوف للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس السوري "منابع النفط الرئيسية الآن بعيدة عن متناول الحكومة السورية. بالطبع نوقشت هذه المسألة. هناك مقترحات محددة. وعلى الجانب السوري التوصل إلى قرار".