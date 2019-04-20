انفجار يقتل ويصيب 5 من الشرطة العراقية بالموصل

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وفي سياق آخر، قال المصدر نفسه، إنه "تم العثور اليوم أيضاً على مقبرة جماعية في ناحية الرشيدية (20 كيلومتراً شمال الموصل) ضمت رفات 38 عنصراً من القوات الأمنية العراقية و6 أيزيديين تم تسليمها لدائرة الطب العدلي في الموصل".
ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية الواقعة شمال غربي الموصل تشهد تسلل عناصر داعش الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام الانتصار على تنظيم داعش عسكرياً.