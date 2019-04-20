انفجار يقتل ويصيب 5 من الشرطة العراقية بالموصل

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وفي سياق آخر، قال المصدر نفسه، إنه "تم العثور اليوم أيضاً على مقبرة جماعية في ناحية الرشيدية (20 كيلومتراً شمال الموصل) ضمت رفات 38 عنصراً من القوات الأمنية العراقية و6 أيزيديين تم تسليمها لدائرة الطب العدلي في الموصل".