أديل تعلن انفصالها بعد 3 سنوات من الزواج

أعلنت المغنية البريطانية أديل الانفصال عن رجل الأعمال سيمون كونيكي، بعد زواج دام 3 سنوات.

وكانت الفنانة البالغة من العمر 30 عاما تزوجت بكونيكي عام 2016، بعد 5 سنوات من الصداقة بينهما.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن بيانا صدر الجمعة، أعلن فيه ممثلا المغنية الناجحة، بيني تارانتيني وكارل فيش، الانفصال.

وذكر البيان: “لقد انفصلت أديل وشريكها. إنهما ملتزمان بتربية ابنهما معا. كما هو الحال دائما هما يطلبان الخصوصية. ولا تعليق إضافي”.

وأنجبت أديل ابنها، أنجيلو، عام 2012.