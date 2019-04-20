دراسة ..الرجال يكذبون اكثر من النساء وهذا معدل كذب البشر

خلصت دراسة شاملة أجراها باحثون ألمان إلى أن معدل كذب البشر هو 200 مرة في اليوم، وسط تفاوتات في الميول، ونسبة الكذب بين الصغار و الكبار، أما الرجال فقد حققوا تفوقاً على النساء في معدل الكذب.

وذكرت جريدة “دويتشه فيله” الألمانية، أن “الرجال هم أكثر لجوءا للكذب من النساء”، وهذا ما كشف عنه أيضاً تقييم شامل لبيانات 565 دراسة حول خيانة الأمانة.

كما أظهرت نفس الدراسة إلى أن الكذب يعود لأسباب متنوعة منها المجاملة و البراغماتية بهدف الوصول إلى غاية، ويميل الأشخاص الأصغر سنا إلى الكذب أكثر من كبار السن.

وكانت دراسة سابقة كشفت أن ما نسميه الكذب الأبيض أو تكرار الكذب اليومي، له تأثير سيئ على المخ على المدى الطويل، فهو يزيل الشعور بالذنب بالتدريج ليصبح الشخص بعدها كاذب محترف كما يسبب إضعاف اللوزة المخية المسؤولة عن إصدار المشاعر السلبية كالشعور بالذنب أو الإحراج أو الشفقة مع الوقت.