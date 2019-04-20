وفاة طفلة بعد استخدامها معجون أسنان.. والأم تعترف بالتقصير وتقدم نصيحة مهمة

في واقعة مؤلمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، توفيت طفلة عمرها 7 سنوات، بعد تعرضها لحساسية قاتلة؛ جراء استخدام معجون أسنان، والأم تعترف بالتقصير.

وجاء في تفاصيل الخبر، أن الطفلة وتدعى “دينيس سالدات”، كانت تعاني من حساسية تجاه مكونات منتجات الألبان التي كانت موجودة في معجون الأسنان، بينما كانت تفرش أسنانها بالمعجون سقطت على الأرض فاقدةً الوعي، ليتحول لون شفتيها إلى الأزرق، وقامت الأم بالإسعافات الأولية، والاتصال بالطوارئ؛ حيث نقلت إلى المستشفى، حسب “سكاي نيوز”

وقالت الأم إن طفلتها توفيت بعدما استخدمت معجون “MI Paste ONE” الذي يحتوي على بروتين الحليب، ولم ينتبه أحد من العائلة من مكوناته، ناصحة الجميع بأن يداوموا على قراءة جميع الملصقات، والتأكد من أن المكونات تناسب أطفالهم.