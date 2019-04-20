بايرن ميونخ يتخطى فيردر بريمن بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتفى فريق بايرن ميونخ بالفوز على ضيفه فيردر بريمن بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح بايرن ميونخ اللاعب نيكلاس سولي.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 70 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فيردر بريمن عند 46 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين، وغابت الخطورة عن الثلث الأخير، وسط سيطرة سلبية من الفريق البافاري.

وانتظر البايرن مرور 8 دقائق على بداية المباراة للوصول إلى مرمى الحارس جيري بافلينكا بأول فرصة حقيقية من ضربة رأسية للإسباني خافي مارتينيز، لكنها مرت بجوار القائم.

وغابت الشراسة الهجومية لكلا الفريقين، حيث لم يستطع أي منهما الوصول بأي فرصة تهديفية حتى منتصف الشوط الأول.

ومع حلول الدقيقة 25، كاد سيرجي غنابري أن يتقدم للبايرن بهدف أول، بعدما تلقى تمريرة من تياغو ألكانتارا داخل منطقة الجزاء، ليستدير بجسده ويسدد الكرة من لمسة واحدة، لكن براعة حارس بريمن حولتها إلى ركنية.

وحاول المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تجربة حظه لأول مرة في المباراة، بعدما سدد كرة بضربة رأسية، لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى.

وساد الهدوء مجددًا على مجريات اللعب، ليفشل كلا الفريقين في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

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وبعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الثاني، هدد ليفاندوفسكي مرمى الفريق الضيف بتسديدة من قلب منطقة الجزاء، لكن الحارس بافلينكا أبعدها بقدمه إلى ركنية.

وأطلق غنابري تسديدة يسارية على الطائر من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.

وعاد غنابري لتهديد مرمى بريمن بتسديدة صاروخية من الجانب الأيمن، لكن حارس الفريق الضيف كان لها بالمرصاد.

وتواصل تألق بافلينكا وذوده عن مرماه أمام طوفان هجمات البايرن، الذي حاول بشتى الطرق الوصول إلى شباك الحارس التشيكي، لكن براعة الأخير حالت دون ذلك.

وفي الدقيقة 58، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه الصربي ميلوس فيلكوفيتش، مدافع بريمن، ليُطرد اللاعب ويضطر فريقه لإكمال المباراة بـ10 لاعبين.

وبدأ الظهير النمساوي ديفيد ألابا في التقدم، استغلالًا للنقص العددي، وحاول بعدة تسديدات على مرمى بافلينكا، لكن الأخير أبعدها ببسالة عن مرماه.

وتواصل مسلسل إهدار الفرص، بعدما تهيأت كرة عرضية للمهاجم الألماني توماس مولر داخل منطقة الجزاء، ليوجهها الأخير بضربة رأسية في الشباك من الخارج.

وحقق البايرن مبتغاه بعد مرور 75 دقيقة على بداية المباراة، بعدما سدد المدافع الألماني نيكولاس سولي كرة أرضية غيرت مسارها، لتتحول إلى داخل الشباك، ليحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ5 دقائق، أضاع ليفاندوفسكي فرصة تعزيز النتيجة، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة صاروخية لكنها ذهبت للمدرجات.

ونجح البايرن في الحفاظ على تقدمه مع بعض المحاولات لإحراز الهدف الثاني، أبرزها انفراد ليون غوريتسكا الذي أسقط الكرة من فوق حارس بريمن، لكنها مرت بجوار القائم، قبل أن يُطلق الحكم صافرة النهاية بفوز رجال المدرب نيكو كوفاتش (1-0).