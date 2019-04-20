انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي: حزب العمال الكردستاني على وشك الانتهاء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 09:03 مساءً - قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إن حزب "بي كا كا" الذي تصنفه أنقرة إرهابياً، على وشك الانتهاء، وذلك بسبب تكثيف العمليات العسكرية التي تستهدف مواقعه وعناصره خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في تصريحات خلال زيارة أكار برفقة رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، للوحدات العسكرية على الحدود مع العراق.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن كلاً من أكار وغولر ودوندار وصل إلى ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، بهدف زيارة الوحدات العسكرية على الحدود.

وتلقى أكار معلومات عن عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة، وإحاطة بشأن اشتباكات مع مسلحين أكراد، وقعت الليلة الماضية على الحدود التركية العراقية.

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ومن المنتظر أن يشارك أكار وقادة الجيش في مراسم تأبين الجنود الأتراك الذين قُتلوا خلال الاشتباكات، والتي ستنظم بمطار "صلاح الدين الأيوبي" بقضاء "يوكساك أوفا" في هكاري.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين في الاشتباكات، قبل أن تعلن ارتفاع عدد الضحايا إلى 4.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، رداً على هجمات تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفةً المدنيين وعناصر الأمن.

ويتخذ الحزب من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والبلدات، ويحتل عدداً كبيراً من القرى شمالي العراق، في حين يتلقى الحزب دعماً غير معلن من قِبل أطراف في الحكومة العراقية وإيران، بحسب مصادر أمنية عراقية.