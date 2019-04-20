انت الان تتابع تفاصيل خبر السودان.. قوى إعلان التغيير تعلن أعضاء المجلس المدني الأحد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 09:03 مساءً - أكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك في السودان، أنها ستعلن يوم الأحد القادم الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني.

جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم السبت، للقوى التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الإجماع الوطني، ونداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض.

وقالت إنها ستعرض غداً تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً.

وأضافت القوى: "سيُعلن خلال المؤتمر عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة".

ودعت القوى جميع الأجهزة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية، لحضور المؤتمر الصحفي وتغطيته.

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وفي سياق متصل، قالت إنها تلقت دعوة من اللجنة السياسية التابعة للقوات المسلحة لاجتماع في الثامنة من مساء اليوم، بالقصر الجمهوري.

وأكدت أنها "ستحضر الاجتماع متمسكة بأهدافها، وأولها التسلم الفوري للسلطة من جانب سلطة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى إعلان الحرية والتغيير".

وكان المجلس العسكري أعلن في بداية أبريل "اقتلاع" نظام عمر البشير، والتحفظ عليه "في مكان آمن".

كما أعلن حل المجلس الوطني ومجلس الولاية، وبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، في حين رفضت القوى السياسية خطوة الجيش واعتبرتها انقلاباً.

وفي وقت لاحق أبدى المجلس استعداده لتقليص المرحلة الانتقالية وفقاً للظروف الأمنية والسياسية في البلاد، وجلوسه مع قوى الثورة السودانية.