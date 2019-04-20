شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام صحة حضرموت يكشف حقيقة وجود حميات فيروسيه قاتلة في المكلا والان مع التفاصيل

نفى المدير العام لصحة ساحل حضرموت، الدكتور رياض حبور الجريري الشائعات حول وجود حميات فيروسية قاتلة منتشرة في مدينة المكلا، مؤكدا أنه لا يوجد أي من تلك المزاعم أو الشائعات التي يروج لها ضعفاء النفوس.

وطمأن الدكتور رياض حبور الجريري، المدير العام لصحة ساحل حضرموت المواطنين بأن هناك نظام ترصد قوي وفريق تدخل سريع لدى مكتب صحة ساحل حضرموت يتعامل مع أي حالة مرض وبائي، ضمن قائمة الأمراض المترصد لها عالميا.

وأكد الجريري، أن صحة ساحل حضرموت على أتم الاستعداد للتدخل في حالة تواجد أي حالة مرضية وفرق الصحة في جاهزية عالية، مشيرا إلى أن المرافق الصحية جاهزة للتعامل مع أي وباء مع حذرنا الشديد نتيجة الوضع الوبائي في المحافظات المجاوره بسبب الكوليرا والدفتيريا.

وحث المدير العام لصحة ساحل حضرموت، المواطنين والإعلاميين وقادة الرأي أن يهتموا بنشر المعلومات المفيدة كطرق الوقاية من العدوى والحث على النظافة الشخصية ونظافة البيئة وسلامة المأكل والمشرب.