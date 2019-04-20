شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لدعم 200 مزارع بمديريتي سيئون وتريم والان مع التفاصيل

شهدت مدينة سيئون في محافظة حضرموت اليوم السبت، اختتام ورشة العمل الخاصة بمشروع الطوارئ لدعم استمرارية الأعمال بالقطاع الزراعي. واستهدف المشروع 200 مزارع بمديريتي سيئون وتريم، حيث جرى دعمهم بتقنيات حديثة وأسمدة وإشراف فني أيضاً . ومن المنتظر أن تعكس مخرجات الورشة في رفع قدرات المزارعين و إنتاج يغطي الاحتياجات المحلية من المحاصيل الزراعية.

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