شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير داخلية الحوثيين في مستشفى تابع لحزب الله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت مليشيا الحوثي، مساء اليوم السبت، وفاة وزير داخليتهم اللواء عبدالحكيم الماوري في أحد المستشفيات اللبنانية .
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء إن وزير الداخلية الحوثي الماوري، كان قد غادر صنعاء مع طائرة الجرحى الحوثيين إلى مسقط قبيل مفاوضات السويد، حسب “المشهد العربي”.
وأضافت المصادر أن وزير الداخلية الحوثي، كان قد أصيب في قصف مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في منطقة التحرير.
ووفق المصادر فإن الوزير الحوثي، كان قد استكمل علاجه وعلى وشك ترتيبات عودته إلى صنعاء على طائرة للأمم المتحدة, غير أن حالته تدهورت وعاد من مسقط إلى بيروت للدخول في أحد المستشفيات التابعة لحزب الله .
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