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مقتل عنصر في قوة الأمم المتحدة بمالي

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قتل عنصر في قوة الأمم المتحدة في مالي وأصيب أربعة آخرون اليوم إثر انفجار لغم لدى مرور قافلتهم وسط مالي.

وأدان قائد القوة محمد صالح نظيف بشدة الهجوم الجبان الذي استهدف قافلة للقوة الأممية وتسبب بمقتل جندي فيها إثر انفجار لغم أو عبوة ناسفة عند محور دوينتزا-بوني، موضحًا أن أربعة جنود آخرين لحفظ السلام أصيبوا وفق حصيلة مؤقتة.

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