شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصر في قوة الأمم المتحدة بمالي والان نبدء بالتفاصيل
وأدان قائد القوة محمد صالح نظيف بشدة الهجوم الجبان الذي استهدف قافلة للقوة الأممية وتسبب بمقتل جندي فيها إثر انفجار لغم أو عبوة ناسفة عند محور دوينتزا-بوني، موضحًا أن أربعة جنود آخرين لحفظ السلام أصيبوا وفق حصيلة مؤقتة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عنصر في قوة الأمم المتحدة بمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.